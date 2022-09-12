Добавить платежный шлюз woocommerce для оплаты товаров

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Завершен3 заявки273 просмотра

Необходимо реализовать функциональность покупки товара на площадке woocommerce с помощью API платежной платформы.

Флоу:

1) пользователь выбрал товар стоимостью 450 гривен

2) при оформлении выбрал способ оплаты : Платежная Платформа

3) на платформу с помощью API передаются данные (цена , номер заказа и данные о товаре) генерируется ссылка на инвойс.

4) пользователь открывает инвойс - оплачивает 

5) возвращается на сайт с успешной оплатой

6) в админке wocommerce товар помечается как оплаченный

WooCommerce
3 года назад
S1AnGeR
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

smorchkov
Геннадий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$100
3 дня
Благодарю, Геннадия. Очень добросовестно выполнил задачу. продемонстрировал , достаточно оперативно внёс необходимые правки.
Благодарю за интересную задачу! Буду рад поработать с Вами снова.

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
smorchkov
Геннадий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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