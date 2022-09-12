Требуется разработать функционал для интернет-магазина на базе Opencart 3 в соответствии с подготовленным техническим заданием. Необходимо выполнить все пункты ТЗ. Бюджет на начальном этапе составляет 10 000 руб., возможен пересмотр цены.
Добавить платежный шлюз woocommerce для оплаты товаров
Необходимо реализовать функциональность покупки товара на площадке woocommerce с помощью API платежной платформы.
Флоу:
1) пользователь выбрал товар стоимостью 450 гривен
2) при оформлении выбрал способ оплаты : Платежная Платформа
3) на платформу с помощью API передаются данные (цена , номер заказа и данные о товаре) генерируется ссылка на инвойс.
4) пользователь открывает инвойс - оплачивает
5) возвращается на сайт с успешной оплатой
6) в админке wocommerce товар помечается как оплаченный
Выбранный исполнитель
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