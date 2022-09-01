Требуется разработать функционал для интернет-магазина на базе Opencart 3 в соответствии с подготовленным техническим заданием. Необходимо выполнить все пункты ТЗ. Бюджет на начальном этапе составляет 10 000 руб., возможен пересмотр цены.
Нужен похожий сайт
Добрый день ,
Нужен сайт идентичный как этот Рослит - интернет-магазин учебной литературы, учебников и рабочих тетрадей, магазин методической и детской литературы (roslit.ru)
Информация про книжки имеются с описанием и с картинками .
Важно чтоб была функция оплаты на сайте и расчёта доставки СДЭКом
И синхронизация сайта со складом ФОЛИО.
Заявки фрилансеров
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