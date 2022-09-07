Необходимо добавить платежный шлюз в интернет-магазин на WooCommerce, используя API платёжной платформы. Реализуйте функционал для передачи данных о заказе и генерации инвойса. Пользователь должен иметь возможность оплачивать товар, после чего возвращаться на сайт с подтверждением оплаты, а в админке WooCommerce товар помечается как оплаченный.