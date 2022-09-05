Требуется разработать функционал для интернет-магазина на базе Opencart 3 в соответствии с подготовленным техническим заданием. Необходимо выполнить все пункты ТЗ. Бюджет на начальном этапе составляет 10 000 руб., возможен пересмотр цены.
Разработка сайта для доставки суши под ключ
Сайт для доставки суши,интеграция с IIKO,Адаптивная верстка
Примеры
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