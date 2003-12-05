Требуется оставить положительный отзыв для интернет-магазина на платформе Hotline. Отзыв должен быть написан с учетом названия товара и не должен вызывать подозрений на накрутку. Оплата производится после размещения отзыва на площадке.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины25 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать положительный отзыв для интернет-магазина. Текст может быть не оригинальным, но должен выглядеть правдоподобно. Ссылка на магазин будет предоставлена, также необходимо указать наименование товара. Убедитесь, что отзыв соответствует описанию товара.Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо оставить положительный отзыв для интернет-магазина на платформе hotline.ua. Текст может быть стандартным, главное, чтобы он не выглядел как накрутка. Ссылка на магазин и наименование товара будут предоставлены. Оплата производится после размещения отзыва.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
3 года назад
Легке завдання , оплата швидка
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и быстро