Umbragor

Анастасия Umbragor

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оставить отзыв на hotline

    Требуется оставить положительный отзыв для интернет-магазина на платформе Hotline. Отзыв должен быть написан с учетом названия товара и не должен вызывать подозрений на накрутку. Оплата производится после размещения отзыва на площадке.

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оставить отзыв для сайта

    Требуется написать положительный отзыв для интернет-магазина. Текст может быть не оригинальным, но должен выглядеть правдоподобно. Ссылка на магазин будет предоставлена, также необходимо указать наименование товара. Убедитесь, что отзыв соответствует описанию товара.

    Интернет-магазины33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оставить отзыв на hotline

    Необходимо оставить положительный отзыв для интернет-магазина на платформе hotline.ua. Текст может быть стандартным, главное, чтобы он не выглядел как накрутка. Ссылка на магазин и наименование товара будут предоставлены. Оплата производится после размещения отзыва.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

n0wbe
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
Оставить отзыв на hotline
Легке завдання , оплата швидка
Работа выполнена качественно и быстро
Ответный отзыв