n0wbe

Максим Вітенко n0wbe

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Учусь на 2 курсе компьютерных технологий.Также 2 года работаю в блендер.С радостью буду делать вам модели, вносить правки если что-то будет не так.Так же есть свободное время, так что обращайтесь - всегда свободен.

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Отзывы заказчиков

Umbragor
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
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Работа выполнена качественно и быстро
Легке завдання , оплата швидка
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