Учусь на 2 курсе компьютерных технологий.Также 2 года работаю в блендер.С радостью буду делать вам модели, вносить правки если что-то будет не так.Так же есть свободное время, так что обращайтесь - всегда свободен.
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Портфолио
- Hew years home19 просмотров
- Low poly gun22 просмотра
- Interior23 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно и быстро
Ответный отзыв
Легке завдання , оплата швидка