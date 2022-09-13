3D модели

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Закрытнет заявок528 просмотров

Делаю 3D в Blender, могу переформатировать в 3Ds Max. Опыт работы более 2-х лет.

3ds MaxBlender
3 года назад
n0wbe
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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