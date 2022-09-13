Необходим мод на игрового персонажа для игры Скайрим. Требуется создать персонажа, который будет похож на предоставленный образ, без сложных деталей. Скриншот образа будет выслан для ориентировки.
3D модели
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать 3D модель оборудования, часть которого состоит из конструкционных профилей. Моделирование включает некоторые детали и мотор привода, доступный в открытых источниках. Необходимо предоставить рендеры с разных сторон, включая крупные элементы, такие как печатная головка. Срок выполнения - 2-3 дня.3D-графика13 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно виготовити макет для друку 3D букета квітів. Проект включає вибір композиції, створення трьох деталей для об'ємної фігури та друк прототипів. Кінцевий макет має бути фотореалістичним, у векторному форматі з кольоровим контуром. Готові до правок до трьох разів. Важлива якість, оскільки планується велика партія.3D-графиканет заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити макет для друку 3D Букету квітів, що складається з 3-х деталей. Включає етапи вибору композиції, виготовлення прототипів та їх друку. Кінцевий макет має бути соковитим і фотореалістичним, виконаним у векторі з обробкою кольору, щоб уникнути білого контуру.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо подготовить ряд моделей для 3D-печати, включая вырезы и стыковку (например, отрезание рук или крыльев). Проект срочный, требуется выполнить работу сегодня. Укажите цены за каждую модель.3D-графика1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется создать реалистичную 3D модель кресла с использованием 3ds Max (желательно 2022) или Blender. Модель должна соответствовать указанным размерам, развертке и текстурам. Допускается выполнение задания без текстуры, но оплата составит 50%. Полное ТЗ будет предоставлено позже.3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад
Ландшафтная компания 'Латерит' ищет специалиста для создания 2D или 3D визуализации идеи благоустройства участка по фотографиям и видео. Работа включает прорисовку клумб, растений, изгородей, габионов и газонов. Возможна дистанционная работа на постоянной основе.3D-графика12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для визуализации товара 'Подставка для линейных светильников' и создания дизайна карточки для маркетплейсов. Необходима 3D-графика, учитывающая размеры и функционал продукта. Примеры визуализаций и размеры предоставлены.3D-графика14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать несколько реалистичных 3D-моделей подарочных коробок и отрендерить их по заданным параметрам. Все детали заказа доступны в Figma. Ожидаются предложения по срокам и стоимости выполнения работы.3D-графика18 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо доработать 3D-модель в Blender. Требуется оценка по срокам выполнения и стоимости проекта. Исходные материалы предоставлены для работы.3D-графика17 заявокЗакрыт3 года назад