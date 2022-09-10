Визуализация товара

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт14 заявок527 просмотров

Нужна помощь специалиста, визуализировать товар и может сделать дизайн карточки товаров для маркетплейсов

1. Товар "Подставка для линейных светильников" https://www.wildberries.by/catalog/71416352/detail.aspx?targetUrl=XS

2. Что нужно сделать визуализацию "Подставка для линейных светильников" https://prnt.sc/pLoWSf8mIs5l , https://prnt.sc/8MDG9OxfU8Ef , https://prnt.sc/6QTsq4Y6nHxO размеры https://prnt.sc/eB0PzUvIfbB2

3 года назад
zhenich888
Евгений 
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3D-графика
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