Необходим мод на игрового персонажа для игры Скайрим. Требуется создать персонажа, который будет похож на предоставленный образ, без сложных деталей. Скриншот образа будет выслан для ориентировки.
Доработать модель в Blender 3d
Нужно доработать 3d-модель в Blender.Задача - https://docs.google.com/document/d/1hxST_3YzeKDjIAcRmyaiK9p8gOyFf_hp0ccxD2gtcX4/edit
Исходники - https://drive.google.com/drive/folders/1oXtBY4-QRcPBYvZQoOHcWUaO6V0Gf4Xe?usp=sharing
Нужна оценка по срокам и стоимости
Заявки фрилансеров
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