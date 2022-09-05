Ищем 3D-художников для разработки 60-секундной анимации архитектурной визуализации, описывающей, как город будет выглядеть в 2036 году. Необходимы навыки моделирования и текстурирования в 3ds Max, Vray или Corona, а также знание Unreal Engine 5. Сценарий включает обновление городов, развитие жилых и офисных зданий и транспортную инфраструктуру. Используйте возможности динамического освещения и отражений Lumen.