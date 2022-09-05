3d модель ювелирного изделия

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт29 заявок714 просмотров

Добрый день!

необходимо создать 3d модель простого кольца. В случае успешного и комфортного сотрудничества рассматриваем возможного его продления для создания последующих моделей

3 года назад
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