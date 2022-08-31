Ищем 3D-художников для разработки 60-секундной анимации архитектурной визуализации, описывающей, как город будет выглядеть в 2036 году. Необходимы навыки моделирования и текстурирования в 3ds Max, Vray или Corona, а также знание Unreal Engine 5. Сценарий включает обновление городов, развитие жилых и офисных зданий и транспортную инфраструктуру. Используйте возможности динамического освещения и отражений Lumen.
Разработать 3Д модели оснастки
необходимо разработать 3Д модели оснастки, которая используется для нанесения фактуры на металле.
ориентировочные данные: диаметр валка 120мм, ширина(толщина) 50мм
фото прикреплены
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D модель детали по инженерной графике с использованием программы Компас версии 14. Ожидается высокая точность и соответствие требованиям инженерного проекта.3D-графика9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется инженер-технолог для разработки 3D модели трех-шарошечного бурового долота диаметром 244,5 мм. Необходимо создать чертежи и технологическую схему сборки, используя имеющиеся старые чертежи и 3D модели. Основой могут служить модели от Atlas Copco, Epiroc и Sandvik. Ожидается высокая точность и внимание к деталям.3D-графика3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D-модель и визуализацию бани размером 5*7 с учетом всех необходимых размеров для строителей. Важно обеспечить точность и детализацию проекта.3D-графика15 заявокЗакрыт3 года назад
Потрібен 3D рендер розібраної електронної сигарети для веб-сайту. Завдання включає використання наданих фото як приклади для точності моделі. Важливою є детальна проробка всіх елементів сигарети.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист по 3D-графике для моделирования персонажей и объектов в 3Ds Max. Обязательно приложить портфолио. Подробности задания будут отправлены кандидатам на роль исполнителя.3D-графика9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать 3D модель дома без материалов и текстур в 3D Max. Чертежи будут предоставлены в формате DWG. Укажите цену и сроки выполнения работы.3D-графика13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 3D-коллекции персонажей на основе готовых артов. Каждый персонаж должен состоять из более чем 200 рекомбинируемых деталей. Объем работы большой, предпочтительно команда или фуллтайм работа соло. Сроки поджимают, подробности будут предоставлены кандидатам.3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад