Разработать 3Д модели оснастки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок456 просмотров

необходимо разработать 3Д модели оснастки, которая используется для нанесения фактуры на металле.

ориентировочные данные: диаметр валка 120мм, ширина(толщина) 50мм

фото прикреплены

3 года назад
guest_16619311089005
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Норекян
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тимур
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
43 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Влад
 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
14 отзывов
3 года назад
Илья
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Producing 3D video animation

    Ищем 3D-художников для разработки 60-секундной анимации архитектурной визуализации, описывающей, как город будет выглядеть в 2036 году. Необходимы навыки моделирования и текстурирования в 3ds Max, Vray или Corona, а также знание Unreal Engine 5. Сценарий включает обновление городов, развитие жилых и офисных зданий и транспортную инфраструктуру. Используйте возможности динамического освещения и отражений Lumen.

    3ds MaxUnreal Engine
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 3d модель детали по инженерной графике на компасе

    Необходимо разработать 3D модель детали по инженерной графике с использованием программы Компас версии 14. Ожидается высокая точность и соответствие требованиям инженерного проекта.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Технолог-проектировщик для изготовления3Д модели бурового долота

    Требуется инженер-технолог для разработки 3D модели трех-шарошечного бурового долота диаметром 244,5 мм. Необходимо создать чертежи и технологическую схему сборки, используя имеющиеся старые чертежи и 3D модели. Основой могут служить модели от Atlas Copco, Epiroc и Sandvik. Ожидается высокая точность и внимание к деталям.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробити 3Д рендер електронної сигарети

    Потрібен 3D рендер розібраної електронної сигарети для веб-сайту. Завдання включає використання наданих фото як приклади для точності моделі. Важливою є детальна проробка всіх елементів сигарети.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проект в 3Ds Max

    Ищется специалист по 3D-графике для моделирования персонажей и объектов в 3Ds Max. Обязательно приложить портфолио. Подробности задания будут отправлены кандидатам на роль исполнителя.

    3ds Max
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 3д коллекцию персонажей по готовым артам

    Требуется разработка 3D-коллекции персонажей на основе готовых артов. Каждый персонаж должен состоять из более чем 200 рекомбинируемых деталей. Объем работы большой, предпочтительно команда или фуллтайм работа соло. Сроки поджимают, подробности будут предоставлены кандидатам.

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    3 года назад