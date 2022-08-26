Необходимо сделать чертежи и 3Д модель, долота бурового трех-шарошечного 244,5м, с технологической

схемой сборки по элементам (лапы, пальцы, подшипники сварка и т.д.). За основу

можно брать Atlas Copco, Epiroc, Sandvik. Есть старые отсканированные чертежи долота 320 мм. Есть 3Д модель долота Atlas Copco сделанная по фотографиям, есть живые фотографии разрезанной напополам шарошки. Есть детальная 3Д модель долота 190 мм. Нужен инженер технолог-проектировщик который сделает модель для последующего изготовления.