Необходимо разработать 3D-модель и визуализацию бани размером 5*7 с учетом всех необходимых размеров для строителей. Важно обеспечить точность и детализацию проекта.
Технолог-проектировщик для изготовления3Д модели бурового долота
Необходимо сделать чертежи и 3Д модель, долота бурового трех-шарошечного 244,5м, с технологической
схемой сборки по элементам (лапы, пальцы, подшипники сварка и т.д.). За основу
можно брать Atlas Copco, Epiroc, Sandvik. Есть старые отсканированные чертежи долота 320 мм. Есть 3Д модель долота Atlas Copco сделанная по фотографиям, есть живые фотографии разрезанной напополам шарошки. Есть детальная 3Д модель долота 190 мм. Нужен инженер технолог-проектировщик который сделает модель для последующего изготовления.
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