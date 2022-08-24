Сделать 3D модель дома без материалов и текстур в 3Д максе.

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  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок620 просмотров

Добрый день! Нужно сделать 3D модель дома без материалов и текстур в 3Д максе. Чертежи предоставлю в формате dwg. Пишите цену и срок.

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