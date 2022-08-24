Требуется 3D-моделлер для создания low-poly и high-poly моделей автомобилей. Обязателен опыт работы с image modeler и camera modeling, а также умение соблюдать правильные пропорции. Идеальная возможность для профессионалов в области 3D-графики.
Сделать 3D модель дома без материалов и текстур в 3Д максе.
Добрый день! Нужно сделать 3D модель дома без материалов и текстур в 3Д максе. Чертежи предоставлю в формате dwg. Пишите цену и срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4003D-графика7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 3D-коллекции персонажей на основе готовых артов. Каждый персонаж должен состоять из более чем 200 рекомбинируемых деталей. Объем работы большой, предпочтительно команда или фуллтайм работа соло. Сроки поджимают, подробности будут предоставлены кандидатам.3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем архитектора для разработки строительных чертежей мобильного дома-контейнера в AutoCAD и создания фотореалистичного рендера 3D модели. Необходим опыт в архитектуре и 3D-графике. Проект включает один дом и один проект-макет.3D-графиканет заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Необходимы 3D-модели для печати двух форм для печенья. Первая модель — трафарет с рисунком, вторая — контур для отреза. Модели должны быть проработаны по предоставленному рисунку. За каждую модель предусмотрен отдельный платеж до 700 рублей. Возможны улучшения и добавления в дизайн.3D-графика10 заявокЗакрыт3 года назад
Задача полягає у створенні 3D-малюнка в Blenger за ескізом. Буде надано фото об'єкта, який необхідно відтворити в тривимірному форматі. Важливо дотримуватись деталей та точно передати форму і текстуру об'єкта.3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка графического и моушн дизайна для публикаций в социальных сетях. Необходимы креативные и привлекательные визуальные решения, соответствующие современным трендам. Ожидается оригинальность и качество выполнения работы.3D-графика6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 3D модель балаклавы, точно соответствующую приложенным фотографиям. Необходимо также создать 3 текстуры, которые также приложены к заказу. Работа должна быть выполнена для использования в Cinema 4D.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать 3D-модель товара с возможностью 360-градусного просмотра. Требуется изменить цвета для 4 разных расцветок. Примерная модель должна быть похожа на указанные ссылки, включая детали, как у 3D-модели с капающей водой.3D-графика20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется проектирование мягкой мебели и каркасов с использованием 3D-графики. Необходимо проработать детали конструкции и дизайн мебели для дальнейшего производства.3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется создать 3D-графику для проекта базы отдыха: общая картинка, крупный план дома и бассейна, а также мини анимация. Форматы должны подходить для презентации и распечатки. Схемы и документы предоставлены, точность размеров не критична. Объекты могут быть смещены на 2-3 см по согласованию.3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад