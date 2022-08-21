Необходимо сделать 3 картинки :

1.Общая,

2. Крупным планом один из домов,

3.Крупным планом бассейн.

Мини анимация или 3двизуал.

Сдача в любых 2-3 форматах, один из которых должен открываться на среднем телефоне и подходить для распечатки.

Есть схемы, документы на участок.

Материал первичный для презентации и общего понимания идеи, из-за этого нет необходимости в точности вымерять размеры и расположение объектов.

На схеме все те объекты, которые нужно расположить. Менять местами можно, но по согласованию( 2-3 см сдвинуть можно без согласования)

Примеры того как должно выглядеть прикрепляю.

На моей схеме:

стоянка, кафе, магазин(двухэтажные), дома двухэтажные на 8 номеров каждая типо гостиницы на метал.сваях,13 домов двухэтажных типо вип из дерева с терассой, и 10-12 шт одноэтажных деревянных.(на 2 номера, фото примеров прикрепляю)