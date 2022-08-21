Требуется проектирование мягкой мебели и каркасов с использованием 3D-графики. Необходимо проработать детали конструкции и дизайн мебели для дальнейшего производства.
Проектирование базы отдыха. 3 картинки+ мини анимация
Необходимо сделать 3 картинки :
1.Общая,
2. Крупным планом один из домов,
3.Крупным планом бассейн.
Мини анимация или 3двизуал.
Сдача в любых 2-3 форматах, один из которых должен открываться на среднем телефоне и подходить для распечатки.
Есть схемы, документы на участок.
Материал первичный для презентации и общего понимания идеи, из-за этого нет необходимости в точности вымерять размеры и расположение объектов.
На схеме все те объекты, которые нужно расположить. Менять местами можно, но по согласованию( 2-3 см сдвинуть можно без согласования)
Примеры того как должно выглядеть прикрепляю.
На моей схеме:
стоянка, кафе, магазин(двухэтажные), дома двухэтажные на 8 номеров каждая типо гостиницы на метал.сваях,13 домов двухэтажных типо вип из дерева с терассой, и 10-12 шт одноэтажных деревянных.(на 2 номера, фото примеров прикрепляю)
Заявки фрилансеров
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