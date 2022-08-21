Требуется разработка 3D-моделей для однокомнатной квартиры, включая около 10 моделей мебели, таких как столы и шкафы. Модели должны быть в формате GLB или GLTF и выполнены в лоу поли. Предпочтение отдается специалистам с опытом работы с данными форматами. Примеры моделей будут предоставлены.