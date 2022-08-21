Разработка дизайна водопада

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок413 просмотров

Доброго времени суток!

Необходим ландшафтный дизайнер, который поможет переделать существующий водопад в новом стиле. Необходимо сделать 3D дизайн или визуализацию

3 года назад
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