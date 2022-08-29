Необходимо отрисовать тротуарную плитку

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок565 просмотров

Необходимо отрисовать эскизы (3D модели) тротуарной плитки в трех проекциях. Количество форм - 12 штук. В результате должны получить 36 рендеров разрешением (783 х 625)Х2 серого оттенка.  Референсы и всю необходимую информацию предоставлю лично исполнителю. В прикрепленных документах референс одной из форм, с которого необходимо "срисовать", но использовать отличительные черты, например изменить немного фактуру, тень, оттенок итд. 

3 года назад
starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kilmetovv
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$84
2 дня
Владислав ответственно подошел к задаче, всегда был на связи и выполнял необходимые правки. Были небольшие задержки из за технических неполадок, но в целом результатом остались довольны, будем обращаться еще.
С Данилом было приятно работать. Четкая постановка задачи, всегда на связи, погружен в процесс, поэтому всегда помогал понять нюансы задачи. Предоплата и оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Роман
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Константин
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
42 отзыва
3 года назад
Лучший 3D-художник марта
#1
3D-графика
Андрей
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Альберт
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
26 отзывов
3 года назад
kilmetovv
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даня
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Построение учебного проекта

    Требуется разработать архитектурно-строительные чертежи индивидуального или секционного жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Необходимо обозначить размеры и подготовить экспликацию помещений согласно ГОСТ. В итоге должна быть построена 3D-модель здания и оформлен альбом чертежей в формате PDF с файлами ArchiCAD.

    ArchiCAD
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 3Д модель рамочки под портрет

    Требуется разработать 3D-модель рамочки для фрезеровки под камень. Размеры модели: 590x380 мм. Модель должна быть подготовлена в формате STL. Ожидается предложение по цене.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести персонажа (прикреплённого ниже) в 3D, для создания обложки

    $300

    Ищем творческого 3D-дизайнера для переноса персонажа в 3D. Требуется разработать примерную модель и предоставить фото. Оплата 300$ за финальный проект, также предусмотрено вознаграждение для всех участников.

    3D-графика34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание 3D модели для мобильной игры

    Ищем 3D художника для создания модели для мобильной игры. Необходимо портфолио и опыт в геймдеве. Задача включает анализ концепт-арта, текстурирование и анимацию. В архиве 6 концепт-артов, выберите один и укажите стоимость. Подготовьте портфолио для заявки.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен человек кто из 3д модели сможет сделать грузовик в игру

    Ищется 3D-специалист для адаптации существующих 3D-моделей грузовика в игру SNOWRUNNER. Задача включает в себя настройку моделей для корректного отображения в игровом процессе. Возможность дальнейшего сотрудничества.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа фрезеровки для ЧПУ-станка

    Необходимо разработать программу фрезеровки для ЧПУ-станка с 4 координатами на основе предоставленной 3D-модели сложного изделия. Также требуется подготовить чертежи оснастки для надежного закрепления изделия на станке. Вся необходимая информация будет предоставлена.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Модель персонажа русского солдата зомби для хоррор игры

    Ищем специалиста для создания 3D-модели персонажа русского солдата зомби для хоррор игры. Персонаж должен быть проработан с учетом послевоенной темы и элементов, вдохновленных фильмом «Спуск». Необходимо создать детализированный образ, подходящий для мрачной атмосферы игры.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3д моделирование для 3д печати

    $25

    Необходимо разработать 3D-модель измененной статуи KAWS. Важно учесть уникальные элементы дизайна и подготовить файл для 3D-печати. Работа требует навыков в 3D-графике и моделировании.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать черную простую тумбу и поместить туда фото камина

    Необходимо отрисовать черную тумбу в виде параллелепипеда размером 900х3000х400 мм, а также эскиз биокамина размерами 175х1100х255 мм. Результат должен быть представлен в формате jpg или png размером 600х800 пикселей. Важно учесть черный матовый цвет тумбы и детали для 3D-графики.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3д визуализация стула

    Требуется смоделировать стул с предоставлением исходников в формате 3D Max и DWG. Важно обеспечить высокое качество моделирования и точность деталей.

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    3 года назад