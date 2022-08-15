1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи

индивидуального жилого дома / секционного жилого дома в составе:

а) План 1 этажа.

б) План 2 этажа.

в) Главный фасад.

г) Разрез.

2. На планах обозначить размерные цепочки проемов и простенков по наружному контуру здания, размеры между осями и

габаритный размер между осями.

3. Внутренние цепочки размеров не проставлять (они необходимы для построения модели здания).

4. Выполнить экспликацию помещений с использованием инструмента Зона и последующим составлением таблицы в Каталоге

Элементов. Маркировка номеров помещений должна быть выполнена согласно ГОСТ 21.501. Экспликация помещений должна быть выполнена согласно ГОСТ 21.501 (форма 2 приложение А).

5. Построить полную 3D-модель здания по выполненным чертежам (основные конструктивные элементы).

6. Создать два 3D-вида модели здания, выполненного с помощью 3D-документа на основе 3D-окна.

7. Все полученные чертежи и 3D-виды необходимо разместить на листах Книги Макетов. Выполнить публикацию проекта в

формате PDF.

Окончательная форма подачи работы:

1. Альбом чертежей с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом электронного альбома чертежей должен быть титульный лист.

2. Файл(ы) ArchiCAD (формат .pln) с чертежами и построенной 3D-моделью.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ.

Все чертежи выполняются в масштабе М1:100.

Чертежи оформляются на подходящих по размеру листах форматов А3-А2 с рамкой и основной

надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 3 приложение Ж). Размещение чертежей

возможно в любом порядке.

Пример заполнения основной надписи (штампа) приведен в прилагаемых файлах.

Оформление чертежей должно соответствовать ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020.

Работа выполняется строго в соответствии с заданием без возможности внесения изменений в её состав.

Все составные части работы должны быть выполнены автором без сторонних заимствований.

Вся работа должна четко читаться, не допускается размытость изображений.