Шукається фахівець для створення анімацій в стилі FRIDAY NIGHT FUNKIN тривалістю до 10 секунд. Персонажі будуть надані пізніше. Робота не складна, з можливістю збільшення оплати для постійних працівників. Проявіть свою постійність для отримання високих доходів.
Построение учебного проекта
1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи
индивидуального жилого дома / секционного жилого дома в составе:
а) План 1 этажа.
б) План 2 этажа.
в) Главный фасад.
г) Разрез.
2. На планах обозначить размерные цепочки проемов и простенков по наружному контуру здания, размеры между осями и
габаритный размер между осями.
3. Внутренние цепочки размеров не проставлять (они необходимы для построения модели здания).
4. Выполнить экспликацию помещений с использованием инструмента Зона и последующим составлением таблицы в Каталоге
Элементов. Маркировка номеров помещений должна быть выполнена согласно ГОСТ 21.501. Экспликация помещений должна быть выполнена согласно ГОСТ 21.501 (форма 2 приложение А).
5. Построить полную 3D-модель здания по выполненным чертежам (основные конструктивные элементы).
6. Создать два 3D-вида модели здания, выполненного с помощью 3D-документа на основе 3D-окна.
7. Все полученные чертежи и 3D-виды необходимо разместить на листах Книги Макетов. Выполнить публикацию проекта в
формате PDF.
Окончательная форма подачи работы:
1. Альбом чертежей с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом электронного альбома чертежей должен быть титульный лист.
2. Файл(ы) ArchiCAD (формат .pln) с чертежами и построенной 3D-моделью.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ.
Все чертежи выполняются в масштабе М1:100.
Чертежи оформляются на подходящих по размеру листах форматов А3-А2 с рамкой и основной
надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 3 приложение Ж). Размещение чертежей
возможно в любом порядке.
Пример заполнения основной надписи (штампа) приведен в прилагаемых файлах.
Оформление чертежей должно соответствовать ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020.
Работа выполняется строго в соответствии с заданием без возможности внесения изменений в её состав.
Все составные части работы должны быть выполнены автором без сторонних заимствований.
Вся работа должна четко читаться, не допускается размытость изображений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $53D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Необходимо разработать 3D-модель измененной статуи KAWS. Важно учесть уникальные элементы дизайна и подготовить файл для 3D-печати. Работа требует навыков в 3D-графике и моделировании.3D-графика10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать черную тумбу в виде параллелепипеда размером 900х3000х400 мм, а также эскиз биокамина размерами 175х1100х255 мм. Результат должен быть представлен в формате jpg или png размером 600х800 пикселей. Важно учесть черный матовый цвет тумбы и детали для 3D-графики.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется смоделировать стул с предоставлением исходников в формате 3D Max и DWG. Важно обеспечить высокое качество моделирования и точность деталей.3D-графика19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать карту территории учреждения с нуля для размещения на внутреннем портале и сайте компании. Прикреплены образцы и существующие карты для оценки масштабов задачи. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.3D-графика4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо скомпилировать скин для GTA: San Andreas, используя готовые текстуры и модели. Задача включает создание гармоничного образа, который будет работать в игре. Скриншот для имитации фото прилагается. Кисти рук, ноги и спину прорабатывать не нужно. Задача подходит для опытного 3D моделера.3D-графиканет заявокЗакрыт3 года назад
Разработайте 3D-модель по дереву для ЧПУ станка. Модель должна быть основана на картине или семейном фото. Уделите внимание деталям и качеству исполнения.3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Требуется разработка фотореалистичных 3D персонажей с использованием METAHUMAN и ZBRUSH по предоставленным референсам. Важно учитывать высокую детализацию и качество моделей. Примеры ранее выполненных работ помогут оценить уровень исполнения.3D-графика4 заявкиЗакрыт3 года назад