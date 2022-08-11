3д визуализация стула

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  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок594 просмотра

Нужно смоделировать стул,нужен будет исходник в 3д макс и в двг 

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