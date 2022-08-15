Привет.

У нас есть участок земли в Decentralende 2 на 2 квадрата.

Нам надо сделать выставочный зал на 2 этажа по референсам. Стиль очень минималистичный без изысков. Референсы и детали отправлю в личные сообщения выбранному кандидату.

Если Вы сталкивались с такой работой, оставьте свое предложение по цене. Понимаю, что сложно сказать сразу, напишите цену приблизительно от и до.