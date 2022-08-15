Сделать выставочный зал для Decentralend

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен8 заявок343 просмотра

Привет. 

У нас есть участок земли в Decentralende 2 на 2 квадрата. 

Нам надо сделать выставочный зал на 2 этажа по референсам. Стиль очень минималистичный без изысков. Референсы и детали отправлю в личные сообщения выбранному кандидату.

Если Вы сталкивались с такой работой, оставьте свое предложение по цене. Понимаю, что сложно сказать сразу, напишите цену приблизительно от и до.

3 года назад
aleks887
Рожков 
36 лет
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$100
3 дня
Escrow
Все супер, Богдан молодец. Все сделал, доработал все моменты. Отлично справился!
Все хорошо. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

Геворг
 
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alphaprimeua
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Лучший 3D-художник марта
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Артём
 
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