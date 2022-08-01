Нарисовать 3D модель дома с материалами, как будет выглядеть фасад.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок566 просмотров

Здравствуйте! 

Нужна моделька 3D. Я и моя Команда строителей ищет человека на постоянную основа, чтобы мы могли отправляться своих клиентов к вам! 

Нужно в модели: из каких материалов выполнен дом, размерная сетка.

Заказчик хочет бежевые стены- декоративная штукатурка короед, по фундаменту декоративный камень типа ( ниже приведена фотография ) 

Площадь дома около 190 кв.м 

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