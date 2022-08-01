Здравствуйте!

Нужна моделька 3D. Я и моя Команда строителей ищет человека на постоянную основа, чтобы мы могли отправляться своих клиентов к вам!

Нужно в модели: из каких материалов выполнен дом, размерная сетка.

Заказчик хочет бежевые стены- декоративная штукатурка короед, по фундаменту декоративный камень типа ( ниже приведена фотография )

Площадь дома около 190 кв.м