Требуется разработать 3D-модель пастернака для статического отображения с последующей адаптацией для анимации. Модель должна соответствовать очертаниям, представленным в логотипе, и использовать указанные референсы для точности.
Дизайн палаточного городка
ТЗ кратко:
1. Выполнить дизайн экстерьера палаток, добавить индивидуальности и яркости в имеющийся конструктив.
Нужно разработать 3-4 варианта, включающих открытую или полуоткрытую веранду перед входом в палатку, с закрытым тамбуром или без, предусматривающих наличие “крыльев” – маркиз, придающих более “палаточный” вид и создающих дополнительную тень для вертикальных стенок палатки, что будет предотвращать их излишний нагрев в жаркое время.
2. Выполнить дизайн интерьера палаток, мебели.
Нужно разработать 2-3 варианта, включающих размещение экрана для просмотра фильмов и презентаций, (соответственно, наличие или отсутствие третьего окна в восьмиугольной палатке), размещение необходимой мебели. Немного будет отличаться интерьер у палаток с тамбуром и без.
3. Разработать генплан палаточного городка и представить его в 3D.
Укажите примерную стоимость и сроки.
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