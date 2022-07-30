3D модель пастренака

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок848 просмотров

Привет! Нужно сделать 3D-модель пастернака (овоща). Первой итерацией делаем для статики, далее для анимации.

Референс: https://www.redis.agency

https://prnt.sc/a-OI-YEFCIrW

Само очертание делаем по примеру пастернака в логотипе

https://prnt.sc/SdcmbD7gnTSa

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