Доброго дня
Мене звати Левченко Олександр
Я 3D, WEB designer
У кожну роботу я вкладаю душу, про що свідчить моє портфоліо.
Із задоволенням виконаю ваш проект.
Про мене
Web Designer з 2 річним досвідом розробки комерційних проектів для малого
та великого бізнесу. Я працював як над створенням lending page , так і
над повноціними інтерфейсами. Впевнений у своїй здатності пропонувати
цікаві ідеї для визначних web проектів.
3D Artist з 1 роком досвіду розробки комерційних проектів для малого та
великого бізнесу. Я працював як над створенням ігрових ассетів , так і
над реалістичною візуалізацією тощо. Впевнений у своїй
здатності пропонувати цікаві ідеї для визначних 3D проектів.
Скіли
2D
Figma
Photoshop
InDesigner
illustrator
3D
Autodesk Maya
Arnold
Marmoset
Blender
Substance painter
Photoshop
Unity базовий рівень
Zbrush
Чекаю на ваші пропозиції
Telegram
@sashaogx
instagram.com/graphic_designe_1/
www.linkedin.com/in/sasha-levchenko-3bb782236
Портфоліо на behance 2D
https://www.behance.net/f3a32823
Портфоліо на Artstation 3D
https://www.artstation.com/sashalevchenko
Маю свій сайт на Tilda
Посилання на прев'ю гри у створенні якої я брав участь