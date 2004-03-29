3D Artist (modeler), WEB дизайнер

Доброго дня

Мене звати Левченко Олександр

Я 3D, WEB designer

У кожну роботу я вкладаю душу, про що свідчить моє портфоліо.

Із задоволенням виконаю ваш проект.

Про мене

Web Designer з 2 річним досвідом розробки комерційних проектів для малого

та великого бізнесу. Я працював як над створенням lending page , так і

над повноціними інтерфейсами. Впевнений у своїй здатності пропонувати

цікаві ідеї для визначних web проектів.

3D Artist з 1 роком досвіду розробки комерційних проектів для малого та

великого бізнесу. Я працював як над створенням ігрових ассетів , так і

над реалістичною візуалізацією тощо. Впевнений у своїй

здатності пропонувати цікаві ідеї для визначних 3D проектів.

Скіли

2D

Figma

Photoshop

InDesigner

illustrator

3D

Autodesk Maya

Arnold

Marmoset

Blender

Substance painter

Photoshop

Unity базовий рівень

Zbrush

Чекаю на ваші пропозиції

Telegram

@sashaogx

Instagram

instagram.com/graphic_designe_1/

LinkedIn

www.linkedin.com/in/sasha-levchenko-3bb782236

Портфоліо на behance 2D

https://www.behance.net/f3a32823

Портфоліо на Artstation 3D

https://www.artstation.com/sashalevchenko

Маю свій сайт на Tilda

http://websashaogx.tilda.ws/

Посилання на прев'ю гри у створенні якої я брав участь

https://vanyakupnevskij.itch.io/2-parts-of-me