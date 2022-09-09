Нужно создать 10 простейших зданий в формате obj для генерации виртуального города.

5 зданий в стиле "Азия", 5 зданий в стиле "Америка"

Кратность фундамента 20 пикселей.

1 этаж = 20 пикселей.

5 зданий каждого стиля:

1 здание - 2 этажа (жилой домик)

1 здание - 3 этажа (офисное здание)

1 здание - 5 этажей (на ваше усмотрение)

1 здание 10 этажей (высотка жилая)

1 здание 15 этажей (высотка офисная)

Основные требования к модели:

1. Вся модель должна начинаться в начале координат и находиться в положительной части координат. Т.е. как минимум одна вершина должна иметь координаты 0,0,0, а все остальные не должны выходить в отрицательную плоскость.

2. Желательно, чтобы все длина и ширина были кратны 10 (ну и не были слишком большими - размер поля 1000х1000).

3. При экспорте в obj - вверх по Z, вперед по Y

4. Одно здание - один цвет

5. Минимум полигонов

6. От края фундамента до здания сделаем 3 пикселя отступа.

В прикрепленных картинках есть пример того, как выглядит отступ.

Вторая картинка - пример виртуального города, только у нас детализация должна быть чуть выше. Вот тут пример города, на который мы ориентируемся - https://opensea.io/assets/ethereum/0xa7d8d9ef8d8ce8992df33d8b8cf4aebabd5bd270/162000417

Опыта в этой сфере у меня нет, так что вопросы можно ожидать глупые)