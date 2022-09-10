Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Бензогенератор.20 просмотров
- Лоу-поле модели для небольшой игры. (В работе.)18 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отлично выполнил условия. Быстро и качественно плюсом является самостоятельность и полное понимание с полуслова.
Ответный отзыв
Свою задумку доходчиво объяснил, учитывал и мои предложения и творческие моменты. На мои вопросы по работе реагировал адекватно, охотно шел на контакт и обсуждения.