ordinary_darknes

Данила ordinary_darknes

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Темнота Обыкновенная
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

prokopchenko
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создание 3d модели
Отлично выполнил условия. Быстро и качественно плюсом является самостоятельность и полное понимание с полуслова.
Свою задумку доходчиво объяснил, учитывал и мои предложения и творческие моменты. На мои вопросы по работе реагировал адекватно, охотно шел на контакт и обсуждения.
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