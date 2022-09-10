Детальная 3d модель корпуса и комплектующих для электронной сигареты,

для последующего Фрезерование (токарной обротки кнопки, дрип тип).

Сам корпус делиться на 3 отсека.

Отсек первый плата , аккумулятор, отверстие для кнопки и регулятора а также отверстие для юсб.

Отсек второй бак для жидкости, заливное отверстие, проточка для уплотнительной резинки и ответная на крышке.

Отсек третий база для койла(очень сложно для меня), обдув, отверстие для дрип типа(510).

Две крышки.

Дрип тип.

Кнопка.

для передачи мысли сделан детальный эскиз в скетч апе