Проект в системe Adonis

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки313 просмотров

Проект состоит из набора моделей

1. организационный контекст

2. Карта процессов (мегапроцессы)

3. Разработать любую группу процессов - один или 2 уровня (1 или 2 модели)

4. Схема процесса, выбранного для моделирования

5. Мать рабочей среды

6. Карта документов.

Модели должны быть связаны соответствующими гиперссылками, каждой задаче присвоены данные моделирования и лица, ответственные за выполнение.

3 года назад
guest_166228343137
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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