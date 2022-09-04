Требуется создать 3D-проект отделки фасада одноэтажного дома с новыми вариантами отделки и декора. Также необходимо разработать планировку участка с беседкой, баней и прозрачным забором, а также пристройку зимнего сада и навес над дверью.
Проект в системe Adonis
Проект состоит из набора моделей
1. организационный контекст
2. Карта процессов (мегапроцессы)
3. Разработать любую группу процессов - один или 2 уровня (1 или 2 модели)
4. Схема процесса, выбранного для моделирования
5. Мать рабочей среды
6. Карта документов.
Модели должны быть связаны соответствующими гиперссылками, каждой задаче присвоены данные моделирования и лица, ответственные за выполнение.
Заявки фрилансеров
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