Форма для печенья

$11
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка111 просмотров

Здравствуйте.3д модели для печати.Мне нужны форма для печенья по рисунку. Если возможно сделать лучше, можете что-то добавить. Я буду только рада.Сроки 2-3 дня.

3 года назад
ui06ukk
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

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