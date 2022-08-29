Розробити 3Д рендер електронної сигарети

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  2. 3D-графика
Завершен19 заявок483 просмотра

Для сайту необхідно намалювати 3д ренде розібраної електронної цигартки, як на прикладі у закріплених фото.

3 года назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

deniskafive
Денис 
35 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Все добре! Дякую за роботу!
Было приятно работать, Алексей держал быструю ОС и дал интересную задачу. Спасибо за сотрудничество!)

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