Необходимы 3D-модели для печати двух форм для печенья. Первая модель — трафарет с рисунком, вторая — контур для отреза. Модели должны быть проработаны по предоставленному рисунку. За каждую модель предусмотрен отдельный платеж до 700 рублей. Возможны улучшения и добавления в дизайн.