Нарисовать 3д коллекцию персонажей по готовым артам

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок423 просмотра

Каждый персонаж состоит из рекомбинируемых деталей, их более 200

Объем большой, если у вас команда, то это будет плюсом, если вы соло, то только фуллтайм, сроки поджимают.

Подробности кандитатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

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javok
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