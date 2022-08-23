Здравствуйте.

3д модели для печати.

Мне нужны 2 формы для печенья по рисунку. Состоят из двух частей, как показана на скриншоте.

Первая- трафарет с рисунком, вторая контур для отреза печенья.

Образец картинка с алика.

Если возможно сделать лучше, можете что-то добавить. Я буду только рада.

За хорошую модель я могу поднять до 700 р.

Модели 2. За каждую модель плачу отдельно.

(Простите за косяк с 500$. Я думала рубли. Это мой первый раз на сайте, я не со всем разобралась(;ŏ﹏ŏ))