Формы для печенья.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок455 просмотров

Здравствуйте.

3д модели для печати.

Мне нужны 2 формы для печенья по рисунку. Состоят из двух частей, как показана на скриншоте.

Первая- трафарет с рисунком, вторая контур для отреза печенья.

Образец картинка с алика.

Если возможно сделать лучше, можете что-то добавить. Я буду только рада.

За хорошую модель я могу поднять до 700 р.

Модели 2. За каждую модель плачу отдельно.

(Простите за косяк с 500$. Я думала рубли. Это мой первый раз на сайте, я не со всем разобралась(;ŏ﹏ŏ))

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