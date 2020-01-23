3D моделирование, Визуализация, Анимация и многое другое.

Меня зовут Влад. Рад приветствовать вас на моей странице!)

Мой опыт в 3D более 5 лет и охватывает все области от моделирования до создания анимационных роликов.

Также я профессиональный разработчик игр. Работал в таких крупных компаниях, как Playrix и RJ-Games.

Готов выполнить любую задачу "под ключ":

3D моделирование объектов любой сложности

Профессиональный рендер (визуализация)

Создание Анимационных роликов

Создание Визуальных эффектов (VFX)

Создание Моделей для игр

Любая задача по разработке игр в Unity

Подробнее о моих навыках:

моделирование,

скульптинг,

ретопология,

риггинг,

скиннинг,

UV развертка,

настройка материалов, в том числе создание шейдеров "под ключ"

текстурирование и запекание

экспорт в игровые движки,

настройка света,

анимация,

blend-shapes,

shape-keys,

физические симуляции,

рендеринг,

постобработка

визуальные эффекты (VFX)

разработка визуального стиля

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Мои контакты: