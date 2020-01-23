kilmetovv

Владислав kilmetovv

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D моделирование, Визуализация, Анимация и многое другое.

Меня зовут Влад. Рад приветствовать вас на моей странице!)

Мой опыт в 3D более 5 лет и охватывает все области от моделирования до создания анимационных роликов.

Также я профессиональный разработчик игр. Работал в таких крупных компаниях, как Playrix и RJ-Games.

Готов выполнить любую задачу "под ключ":

  • 3D моделирование объектов любой сложности

  • Профессиональный рендер (визуализация)

  • Создание Анимационных роликов

  • Создание Визуальных эффектов (VFX)

  • Создание Моделей для игр

  • Любая задача по разработке игр в Unity

Подробнее о моих навыках:

  • моделирование,

  • скульптинг,

  • ретопология,

  • риггинг,

  • скиннинг,

  • UV развертка,

  • настройка материалов, в том числе создание шейдеров "под ключ"

  • текстурирование и запекание

  • экспорт в игровые движки,

  • настройка света,

  • анимация,

  • blend-shapes,

  • shape-keys,

  • физические симуляции,

  • рендеринг,

  • постобработка

  • визуальные эффекты (VFX)

  • разработка визуального стиля

>>> Моё Портфолио <<<

Мои контакты:

  • Telegram: t.me/kilmetov_v

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Отзывы заказчиков

starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$84
10 баллов
3 года назад
Необходимо отрисовать тротуарную плитку
Владислав ответственно подошел к задаче, всегда был на связи и выполнял необходимые правки. Были небольшие задержки из за технических неполадок, но в целом результатом остались довольны, будем обращаться еще.
С Данилом было приятно работать. Четкая постановка задачи, всегда на связи, погружен в процесс, поэтому всегда помогал понять нюансы задачи. Предоплата и оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
$19
10 баллов
5 лет назад
Рендер рамки для дезинфекции
прошло все отлично
Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
spectrastana
Антон 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработка 3D модели стойки reseption
Работа была выполнена в срок и соответствовала поставленным задачам! Желаем Владиславу успехов в дальнейшей работе!
Антон предоставил все необходимые для работы материалы, всегда был на связи и оплатил работу вовремя. Рад был поработать вместе. Успехов! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
41 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
3D визуализация демонстрационного стенда для выставки. Задача срочная
Очень приятные впечатления от работы - быстрая коммуникация, понимание задачи, вопросы по делу, сроки исполнения - всё на уровне. Рекомендую
Рад был поработать. Елена четко знает чего хочет, ясно ставит задачу. Всегда на связи. Оплата вовремя. Для меня это главные черты идеального клиента. Рекомендую к сотрудничеству! Надеюсь еще поработаем вместе!
Ответный отзыв
vitalygri
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать в Blender трубу и фасонные элементы
Blender
Все очень хорошо. Понимает с полуслова. Все четко и качественно!
Четкая постановка задачи, всегда на связи. Оплата в срок. Рад был поработать. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
3D-графика
5 отзывов
$3.5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$4/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга