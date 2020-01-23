Меня зовут Влад. Рад приветствовать вас на моей странице!)
Мой опыт в 3D более 5 лет и охватывает все области от моделирования до создания анимационных роликов.
Также я профессиональный разработчик игр. Работал в таких крупных компаниях, как Playrix и RJ-Games.
Готов выполнить любую задачу "под ключ":
3D моделирование объектов любой сложности
Профессиональный рендер (визуализация)
Создание Анимационных роликов
Создание Визуальных эффектов (VFX)
Создание Моделей для игр
Любая задача по разработке игр в Unity
Подробнее о моих навыках:
моделирование,
скульптинг,
ретопология,
риггинг,
скиннинг,
UV развертка,
настройка материалов, в том числе создание шейдеров "под ключ"
текстурирование и запекание
экспорт в игровые движки,
настройка света,
анимация,
blend-shapes,
shape-keys,
физические симуляции,
рендеринг,
постобработка
визуальные эффекты (VFX)
разработка визуального стиля
Мои контакты:
Telegram: t.me/kilmetov_v
Портфолио
- Подставка17 просмотров
- Визуализация автосалона216 просмотров
- Визуализация для производства180 просмотров
- Минималистичная визуализация113 просмотров
- Труба162 просмотра
- Визуализация производственного процесса159 просмотров