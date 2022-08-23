Не первое обращение к данному исполнителю, выполнил заказ как всегда очень быстро, качественно, внёс корректировки и без каких-либо "Но". Если вдруг понадобится, то в будущем буду ещё обращаться к данному исполнителю. В очередной раз рекомендую, не пожалеете, если выберете его исполнителем.