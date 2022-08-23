Нужна 3D модель балаклавы с текстурами для C4D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок227 просмотров

Нужно создать 3D модель балаклавы в точности, как на приложенных фото + разработать 3 текстуры, которые так же приложены

3 года назад
daniel_kobitsa
Даниель 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

BigWolf200
Альберт 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Не первое обращение к данному исполнителю, выполнил заказ как всегда очень быстро, качественно, внёс корректировки и без каких-либо "Но". Если вдруг понадобится, то в будущем буду ещё обращаться к данному исполнителю. В очередной раз рекомендую, не пожалеете, если выберете его исполнителем.
Работаю с данным заказчиком не в первый раз и надеюсь не в последний. Корректная постановка задачи, своевременная оплата. Клиент постоянно на связи и отвечает на все вопросы!

Заявки фрилансеров

Даня
 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Анатолий
 
44 года
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3 года назад
20 отзывов
3 года назад
BigWolf200
Альберт 
30 лет
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Был
год назад
3 года назад
Богдан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
42 отзыва
3 года назад
#1
3D-графика
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

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