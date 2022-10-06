daniel_kobitsa

В очередной раз решил поработать с данным исполнителем - великолепный человек, всегда на связи, очень быстрое исполнение заказа, даже если сроки не горят, заказ не требует доработок, всё быстро и качественно. Рекомендую, а я при случае буду обращаться ещё.