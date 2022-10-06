daniel_kobitsa

Необходимо сделать точную копию 3D-модели упаковки с текстурами для Cinema 4D. К сожалению, текстура задней части была утеряна, но осталась развёртка коробки. Попрошу поколдовать и вырезать эту часть из развёртки.
- 3D-графика1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализу и машинному моделированию. Сделать необходимо исходя из заданий и требований, находящихся внутри каждого файла. Номер по списку и вариант №14. Просьба указывать точную сумму за ...Лабораторные работы1 заявкаЗакрытмесяц назад
Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализу и машинному моделированию. Сделать необходимо исходя из заданий и требований, находящихся внутри каждого файла. Вариант №14Лабораторные работынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно написать курсач по БД + написать прогу на C# с подключением этой БД. Требования высылаю в виде скрина, а тема для БД - сеть магазинов бытовой техники. Кто готов взяться, указываем точную сумму и примерный ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно выполнить задание №2 (Вариант 12 (Автовокзал)). Я начал делать, но не уверен, что правильно.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужны блок-схемы для разработанной программы: 1. Схема программы (Для формата A3) 2. Схемы алгоритмов авторизации/регистрации (Для формата A4) 3. Схемы разделов "Сжатие", "Архив" и "Облако" (Для формата A4) p.s. 1. Авторизация/регистрация происходит с использованием Google API (Firebase) (Логин и пароль: ...Системное программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Вариант 12 (Язык C#) (У меня уже имеется клиент-серверное приложение чата, надеюсь, что это упростит процесс. В приложении уже разработана возможность подключения 30 пользователей одновременно (2-й пункт задания). Стоит обратить внимание, что есть ошибки в связи с ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
В архиве имеется модель маски на которую нужно добавить мех, как на примерах (голубая каёмка и лого также должны присутствовать)Завершен9 месяцев назад
В архиве имеется модель маски на которую нужно добавить мех, как на примерах (голубая каёмка и лого также должны присутствовать)3D-графика3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо сделать рендер 14 масок, т.к. характеристики ноута не позволяют. [url=https://drive.google.com/file/d/12MuPBvTWBSKHcYbgx7V2bILZY34TqcRK/view?usp=share_link]Ссылка на материал[/url]Завершенгод назад
Нужна такая маска, единственное, этикетка, которая отображена на маске не нужна, а нужен такой вот значок, который будет расположен по середине лобной части маски. Значок нужно сделать отдельно от маски, что бы можно было его ...Завершенгод назад
Нужно решить 2 лабораторные: в первой лабораторной вариант №6, а во второй - вариант №13Лабораторные работы1 исполнительЗакрытгод назад
Нужно решить КР по дисциплине «Численные методы». Вариант №9. Можно решить в тетради, после оплаты заказа можно просто сфоткать и отправить на почту.Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо написать пояснительную записку к готовому программному средству "Домашний кинотеатр". 20-40 страниц, 1,5 строчный интервал, уникальность - любая, срок до 06.01.2023 года. Пояснительную необходимо написать в соответствии с разделами и графической частью, указанными в листе ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрытгод назад
Нужно выполнить лабораторную (Задание находится в конце и выделено красным цветом), номер варианта 12. [url=https://drive.google.com/file/d/1aTzmeJxPbJrqdeg1IiVitlXiMkbx6sIt/view]Ссылка на Proteus[/url]Лабораторные работы1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно отрендерить анимацию, разработанную в c4d. (Срок до завтра: 06.10.2022 до 14.00 по Москве) Моё железо это сделает за пару дней. Вот [url=https://drive.google.com/file/d/1hFcKLIR4wZoAAPRhMqARAlKLus1pKTSz/view?usp=sharing]ссылка[/url] на материал. Вроде сохранил всё так. Может кто сможет помочь в этом деле?Анимация1 исполнительЗавершенгод назад
Модель должна быть не цельная, а сборная, что бы можно было анимировать и показать как оно работает. Нужно сделать имитацию внутренности капота вместе с этим кронштейном, как это показано на фото, где деталь установлена внутри ...Завершенгод назад
Нужно создать 3D модель балаклавы в точности, как на приложенных фото + разработать 3 текстуры, которые так же приложеныЗавершенгод назад
Нужно сделать точную копию 3D-модели балаклавы для Cinema 4D, текстура ткани, изображённого рисунка и надписи (GC Balaclava) тоже должно соответствовать прикреплённым файлам.Завершен2 года назад