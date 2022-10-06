daniel_kobitsa

Даниель daniel_kobitsa

 
28 летБеларусь/Мосты
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$165
выплачено фрилансерам
58%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
HeadKillerOrig
Алексей 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
месяц назад
3D-модель упаковки с текстурами
В очередной раз хорошо поработали, надеюсь будем ещё сотрудничать, рекомендую.)
В очередной раз решил поработать с данным исполнителем - великолепный человек, всегда на связи, очень быстрое исполнение заказа, даже если сроки не горят, заказ не требует доработок, всё быстро и качественно. Рекомендую, а я при случае буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
HeadKillerOrig
Алексей 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
9 месяцев назад
Добавить на 3D модель балаклавы мех в Cinema 4D
Все детали заказа обсуждали во время. Очень понравилось сотрудничать. Рекомендую
Смело могу рекомендовать данного исполнителя. Понял суть работы, присылал скриншоты с проделанной работой. Работа проделана очень качественно, быстро и в оговоренный срок. На все сообщения исполнитель отвечает мгновенно. Рекомендую!
Ответный отзыв
BigWolf200
Альберт 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
$38
10 баллов
год назад
Рендер 14 масок
Отличный заказчик, работаю не в первый раз.
Как всегда, всё на высшем уровне. Благодарность за то, что исполнитель потратил своё время, терпеливо и самостоятельно исправил мои косяки, которые я недоглядел. В очередной раз советую
Ответный отзыв
BigWolf200
Альберт 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
$25
10 баллов
год назад
Разработать модель маски + значок
Очередная работа с данным заказчиком: добросовестность, четкая постановка задачи и своевременная оплата! Рекомендую
В очередной раз попросил помощь у данного исполнителя и как всегда остался доволен результатом. Всё быстро, качественно и без доработок
Ответный отзыв
_Molotov_
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Контрольная по дисциплине «Численные методы»
Отличный заказчик, очень приятно работать, надеюсь поработаем ещё! Крайне рекомендую.
Отличный исполнитель, выполнил работу очень быстро, также быстро отвечает на сообщения, рекомендую для дальнейшего сотрудничества
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