Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализ

Нужно подобрать удаленный сервис и установить на нем программу по типу VKAccountsManager. Закупить аккаунты, прокси для них и настроить инвайт для двух групп в вк https://vk.com/bec39https://vk.com/stroyka_kyonig Присылайте вашу стоимость работ и сроки выполнения