Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализ

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка28 просмотров
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Необходимо сделать 4 лабораторные и 1 контрольную по системному анализу и машинному моделированию. Сделать необходимо исходя из заданий и требований, находящихся внутри каждого файла. Номер по списку и вариант №14. Просьба указывать точную сумму за выполнение.

2 месяца назад
daniel_kobitsa
Даниель 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
19 дней назад
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