3D-модель упаковки с текстурами

3D-графикаЗавершен1 заявка1 просмотр
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Необходимо сделать точную копию 3D-модели упаковки с текстурами для Cinema 4D. К сожалению, текстура задней части была утеряна, но осталась развёртка коробки. Попрошу поколдовать и вырезать эту часть из развёртки.

месяц назад
daniel_kobitsa
Даниель 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
19 дней назад
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Выбранный исполнитель
HeadKillerOrig
Алексей 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
16 дней назад
месяц назад
$10
2 дня
RUB
В очередной раз решил поработать с данным исполнителем - великолепный человек, всегда на связи, очень быстрое исполнение заказа, даже если сроки не горят, заказ не требует доработок, всё быстро и качественно. Рекомендую, а я при случае буду обращаться ещё.
В очередной раз хорошо поработали, надеюсь будем ещё сотрудничать, рекомендую.)
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