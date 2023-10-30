Внести правки в существующую модель.

Здравствуйте, мне нужно сделать в программе ренга профешинал, в совместном доступе, на объекте, все лестницы и межэтажные перекрытия по чертежу. на Скриншоте то, как выглядит проект у меня. В пдф файле с 43 страницы начинаются ...