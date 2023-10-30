Внести правки в существующую модель.

Здравствуйте! Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру. Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже ...
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Есть 5 моделей 3д фигур персонажей из Марвел. Нужно внести правки в них по типу: изменение размеров (ширина/высота), добавление/удаление отверстий.
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