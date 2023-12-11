Нужны 3D модели для приложения

Назначение:

Предоставить дизайнерам проекта 2D и 3D визуализацию элементов конструктора лоджии.





Задача:

Разработать 2D и 3D элементы для визуализации лоджии.





Общие требования:

Совместимость и масштабирование:

Убедитесь, что все элементы хорошо совместимы и могут масштабироваться, чтобы пользователи могли комбинировать их в разных вариантах.

Форматы и разрешения:

Предоставьте элементы в форматах, совместимых с популярными 2D и 3D программами (например, PNG, SVG, OBJ, FBX).





Требования к 2D элементам:

План лоджии:

Создать 2D план лоджии с отображением основных параметров (размеры, расположение окон, дверей и прочих основных элементов).

Элементы отделки:

Разработать 2D текстуры/элементы для отделки лоджии (пол, стены, потолок) с возможностью легкой замены.

Мебель:

Предоставить набор 2D элементов мебели, которые могут быть размещены на лоджии.

Электроника:

Создать набор 2D элементов электроники для оформления лоджии.





Требования к 3D элементам:

План лоджии:

Создать 3D план лоджии с отображением основных параметров (размеры, расположение окон, дверей и прочих основных элементов).

Элементы отделки:

Разработать 3D текстуры/элементы для отделки лоджии (пол, стены, потолок) с возможностью легкой замены.

Мебель:

Предоставить набор 3D элементов мебели, которые могут быть размещены на лоджии.

Электроника:

Создать набор 3D элементов электроники для оформления лоджии.





Параметры, которые можно изменять:

Типы лоджий/балконов (изменяется в левом блоке) Панели ПВХ (изменяется в рабочем пространстве через кнопку) Материалы внутренней отделки (изменяется в рабочем пространстве через кнопку) Материал пола (изменяется в рабочем пространстве через кнопку) Мебель (изменяется в рабочем пространстве через кнопку) Внешняя отделка (изменяется в рабочем пространстве через кнопку) Электрика (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)



Архив с примерами скину лично.



Примеры изменяемых параметров будут прикреплены архивом к документу.