Нужны 3D модели для приложения

Нарисовать приоткрытую деревянную коробку с свечением изнутри, на коробке необходимо будет нанести логотип ( пнг я дам), и сделать надпись на картинке. Детали и виденье я прикреплю в переписке. Пишите пожалуйста ваш бюджет, работу необходимо ...
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Назначение:
Предоставить дизайнерам проекта 2D и 3D визуализацию элементов конструктора лоджии.
Задача:
Разработать 2D и 3D элементы для визуализации лоджии.
Общие требования:
Совместимость и масштабирование:
Убедитесь, что все элементы хорошо совместимы и могут масштабироваться, чтобы пользователи могли комбинировать их в разных вариантах.
Форматы и разрешения:
Предоставьте элементы в форматах, совместимых с популярными 2D и 3D программами (например, PNG, SVG, OBJ, FBX).
Требования к 2D элементам:
План лоджии:
Создать 2D план лоджии с отображением основных параметров (размеры, расположение окон, дверей и прочих основных элементов).
Элементы отделки:
Разработать 2D текстуры/элементы для отделки лоджии (пол, стены, потолок) с возможностью легкой замены.
Мебель:
Предоставить набор 2D элементов мебели, которые могут быть размещены на лоджии.
Электроника:
Создать набор 2D элементов электроники для оформления лоджии.
Требования к 3D элементам:
План лоджии:
Создать 3D план лоджии с отображением основных параметров (размеры, расположение окон, дверей и прочих основных элементов).
Элементы отделки:
Разработать 3D текстуры/элементы для отделки лоджии (пол, стены, потолок) с возможностью легкой замены.
Мебель:
Предоставить набор 3D элементов мебели, которые могут быть размещены на лоджии.
Электроника:
Создать набор 3D элементов электроники для оформления лоджии.
Параметры, которые можно изменять:
Типы лоджий/балконов (изменяется в левом блоке)
Панели ПВХ (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)
Материалы внутренней отделки (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)
Материал пола (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)
Мебель (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)
Внешняя отделка (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)
Электрика (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)
Архив с примерами скину лично.
Примеры изменяемых параметров будут прикреплены архивом к документу.
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