Нужны 3D модели для приложения

3D-графикаЗавершен3 заявки79 просмотров
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Назначение: 

Предоставить дизайнерам проекта 2D и 3D визуализацию элементов конструктора лоджии.


Задача: 

Разработать 2D и 3D элементы для визуализации лоджии.


Общие требования:

Совместимость и масштабирование:

Убедитесь, что все элементы хорошо совместимы и могут масштабироваться, чтобы пользователи могли комбинировать их в разных вариантах.

Форматы и разрешения:

Предоставьте элементы в форматах, совместимых с популярными 2D и 3D программами (например, PNG, SVG, OBJ, FBX).


Требования к 2D элементам:

План лоджии:

Создать 2D план лоджии с отображением основных параметров (размеры, расположение окон, дверей и прочих основных элементов).

Элементы отделки:

Разработать 2D текстуры/элементы для отделки лоджии (пол, стены, потолок) с возможностью легкой замены.

Мебель:

Предоставить набор 2D элементов мебели, которые могут быть размещены на лоджии.

Электроника:

Создать набор 2D элементов электроники для оформления лоджии.


Требования к 3D элементам:

План лоджии:

Создать 3D план лоджии с отображением основных параметров (размеры, расположение окон, дверей и прочих основных элементов).

Элементы отделки:

Разработать 3D текстуры/элементы для отделки лоджии (пол, стены, потолок) с возможностью легкой замены.

Мебель:

Предоставить набор 3D элементов мебели, которые могут быть размещены на лоджии.

Электроника:

Создать набор 3D элементов электроники для оформления лоджии.


Параметры, которые можно изменять: 

  1. Типы лоджий/балконов (изменяется в левом блоке)

  2. Панели ПВХ (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)

  3. Материалы внутренней отделки (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)

  4. Материал пола (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)

  5. Мебель (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)

  6. Внешняя отделка (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)

  7. Электрика (изменяется в рабочем пространстве через кнопку)


Архив с примерами скину лично.

Примеры изменяемых параметров будут прикреплены архивом к документу.

месяц назад
Megabelar
Арам 
27 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
mane_matinyan1
Мане Матинян 
20 летАрмения
месяц в сервисе
Была
11 часов назад
месяц назад
$40
2 дня
Все сделали качественно. Большое спасибо за работу.
Спасибо за выбор исполнителя, заказ выполнила с радостью)
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