Нужно смоделировать 2 дома в 3Д максе по чертежам в автокаде. Нужна только модель - без материалов и окружения. Рендер соответственно тоже не нужен. Фото модели прилагаю. Модель нужна в формате max версии 14 или ниже. Пишите стоимость и срок выполнения за каждый дом.