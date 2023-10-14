Чехол для airpods

Добрый день! Для просчета себестоимости производства необходим специалист, который предложит услугу и её стоимость по прорисовке лица звезд стран СНГ (для старта - одной), для последующей печати визуала лица на 3д-принтере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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