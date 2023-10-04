Научить 3d max

3D-графикаЗакрыт7 заявок51 просмотр
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Потрібна людина яка по відео розповість базові речі по 3d max та навчить робити базові речі. Оплата погодинно. Яка ціна за годину?

2 месяца назад
guest_1696430368988
Украина
3 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
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