Ищем в команду 3д аниматоров новичков для создание видео в шуточном развлекательном стиле на Ютуб канал. В команде будет 4 человека - 1 из них это специалист в 3д графике, который передаст ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Моделирование и визуализация мебели
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