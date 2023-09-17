Оживить готовые 3D модели

Привет.Я ищу 3D специалиста, который сможет оживить лица моих готовых персонажей. Надо сделать так чтобы они открывали рот под мои диалоги, придать мимику персонажам, а также сделать их в позе сидя (если это возможно конечно :)).

Эти 3D персонажи существуют в формате PNG и я хотела бы иметь набор обновленных персонажей для дальнейшей самостоятельной работы над моим анимационным сериалом.

P.S. Оплата возможна только с помощью PayPal.

Жду ответа!

С ув.Маргарита