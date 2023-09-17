Создание 3D одежды в реализме для ПК

Здравствуйте! нужно спроектировать фудкорт как показано на картинке, только без стекол! (файл нужен в размерах для дальнейшего изготовления) в размере 3:3. Логотип имеется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 3D одежду в духе Resident Evil для ПК
Что необходимо сделать:
- Предложить разные варианты решения задачи на основе наших вводных
- Создание одежды для моделей гуманоидов (sci-fi)
- В приоритете использование готовых решений
С какими моделями будем работать:
- Люди (NPC)
- Зомби-гуманоиды - разных телосложений и роста (170, 180, 190)
Подробнее расскажем в ЛС
Плюсом будет:
- Опыт работы с UE5 и Metahuman.
В ответе либо в ЛС обязательно укажите свои ссылки на портфолио, где есть работы над одеждой, а также коротко о своем опыте.
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