Создание 3D одежды в реализме для ПК

3D-графикаЗакрыт1 заявка94 просмотра
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Сделать 3D одежду в духе Resident Evil для ПК

Что необходимо сделать:
- Предложить разные варианты решения задачи на основе наших вводных
- Создание одежды для моделей гуманоидов (sci-fi)
- В приоритете использование готовых решений

С какими моделями будем работать:
- Люди (NPC)
- Зомби-гуманоиды - разных телосложений и роста (170, 180, 190)

Подробнее расскажем в ЛС

Плюсом будет:
- Опыт работы с UE5 и Metahuman.

В ответе либо в ЛС обязательно укажите свои ссылки на портфолио, где есть работы над одеждой, а также коротко о своем опыте.

3 месяца назад
guest_1693297949709
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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