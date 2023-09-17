Профессиональная раскраска 3д моделек

$15
3D-графикаЗакрыт12 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно профессионально разрисовать красиво, четко, в разных стилях разные модельки оружия. Примерные картинки я дам. Дальше - ваше дело, как и какими программами. Работы пойдут в конкурс.

Цены ваши предлагайте, посмотрим, обсудим.

3 месяца назад
guest_1695149013430
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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