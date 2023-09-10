Нужно сделать 3д модель мужского и женского тела
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Здравствуйте,нужно сделать 3д модель плюшевой игрушки по фото,чтобы потом отдать в завод на производство
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