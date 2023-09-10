3д модель плюшевой игрушки

3D-графикаЗакрыт16 заявок163 просмотра
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Здравствуйте,нужно сделать 3д модель плюшевой игрушки по фото,чтобы потом отдать в завод на производство 

3 месяца назад
guest_1695129441773
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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