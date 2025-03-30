Моделювання молдингів STEP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки27 просмотров

Необхідно зробити моделі молдингів (3 шт) у форматі STEP. Усі молдинги мають один профіль (висота: 10 мм, ширина: 30 мм). Модель профіля у додатку.


1. Довжина 1130 мм. Зовнішня частина профіля на всю довжину молдинга.

Внутрішня частина - пази зробити НЕ на всю довжину молдинга - відступ від країв по 30мм. *Залишається суцільна частина під монтажне кріплення.

2. Довжина 850 мм. Зовнішня частина профіля на всю довжину молдинга. Внутрішня частина - пази зробити не на всю довжину молдинга - відступ від країв по 30мм. 

3. Довжина 1200 мм. Основна частина молдинга вищезгаданний профіль. Фотографія другої частини молдинга у додатку. Модель молдинга має бути суцільна - без розрізу. Внутрішня частина - пази зробити не на всю довжину молдинга зробити відступ з одного краю 30мм, а з іншого там де його "друга частина" - 100 мм. Третій молдинг буде потрібен также і в симетричному варіанті.

3D-моделирование
4 дня назад
streamfpv
Павло 
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Был
28 минут назад
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zom81e
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zom81e
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