Блендер проєкт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт2 заявки37 просмотров

Тема: Створення складних сцен. Робота з оточенням.

Завдання: Розробити 3D модель складної сцени вибраної вами (сценою

може, бути: будинок, частинка природи, острів, гори, вулкани і т.д. (не вибирати

людину чи персонажа)). До створених об’єктів додати текстури (з фотографій

або наявні у програмі або завантажити готові https://ambientcg.com/ ), а також

попрацювати з оточенням (вставити наявні з програми або завантажити готові

https://hdri-haven.com/). Виставити освітлення. Зробити рендер зображення (в

хорошій якості cycles), при можливості зробити рендер анімації. Результат має

бути файл blend, зображення формату png, jpeg, … при можливості відеофайл

3D-моделированиеBlenderРендеринг
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