Требуется визуализатор для создания 3D-визуализаций лесной территории площадью 15 гектаров с около 50 архитектурными объектами в Revit. Необходимы чертежи дорожек в формате DWG, визуализации с птичьего полета и кадры с людьми на главных объектах.