Необходим 3D-рендеринг для архитектурного проекта. Требуются изображения вид сверху и сбоку в угловой проекции. Первый вариант включает четырёхэтажное здание, 17 трёхэтажных домов и 3 парковочных места. Второй вариант — только парковка. Ожидаются два варианта визуализации.
Сделать 3D сцену в Blender
Тема "В скворечнике живет семья". Жанр: Фантастика
Пример сцены youtu.be/RSYeBtdCHBc
Просто накидать чтобы выглядело нормально и все, не прям вау профессиональная работа требуется.
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