Сделать 3D сцену в Blender

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт5 заявок40 просмотров

Тема "В скворечнике живет семья". Жанр: Фантастика
Пример сцены youtu.be/RSYeBtdCHBc
Просто накидать чтобы выглядело нормально и все, не прям вау профессиональная работа требуется.

3D-моделированиеBlender
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